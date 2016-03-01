Натянуть дизайн на Joomla 3

Joomla + k2

Макет во вложении.

Сделать таким образом, что бы как можно больше редактировалось через админку.

Все версии и компоненты с официальных сайтов, руссифицировать.

Наши работы через k2.

Сроки до 27 февраля.

Макет внутренней страницы: дублируется все кроме слайдера, почему выбирают нас и наших работ.

Макет для страницы "наши работы" как на главной - по 4 в строке.

На внутренних добавляется навигация по сайту "хлебные крошки"