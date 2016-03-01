Натянуть дизайн на Joomla 3

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Завершен6 заявок246 просмотров

Joomla + k2

Макет во вложении.

Сделать таким образом, что бы как можно больше редактировалось через админку.

Все версии и компоненты с официальных сайтов, руссифицировать.

Наши работы через k2.

Сроки до 27 февраля.

Макет внутренней страницы: дублируется все кроме слайдера, почему выбирают нас и наших работ.

Макет для страницы "наши работы" как на главной - по 4 в строке.

На внутренних добавляется навигация по сайту "хлебные крошки"

Joomla
9 лет назад
aloven
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$20
3 дня
Всем рекомендую данного исполнителя! Срок исполнения был 3 дня - Михаил сделал за 2!!! Всегда на связи! Плюс к этому получил приятный бонус в виде адаптивной верстки!
Илья отличный заказчик. Четко поставленная задача. Моментальная оплата + бонус. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь еще поработать вместе.

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад