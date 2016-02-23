Модуль для Joomla 3.4.4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка151 просмотр

Необходим модуль для Joomla 3.4.4, к которой прикручен модуль социальной сети EasySocial 1.3.28. Модуль должен делать кастомную регистрацию для пользователей разных групп в EasySocial и осуществлять поиск по указанным критериям. 

Подробное ТЗ в приложении. 5 дней + тестирование.

Joomla
9 лет назад
Jesse_Joyce
Анна 
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад
$30
7 дней

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад