Обновить ядро друпала

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Завершен3 заявки175 просмотров

Нужно для сайта обновить до последней актуальной версии и пофиксить ошибки, которые спят entity.module (видимо из-за старой версии). С до 7.24 до 7.42

Drupal
9 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная работа: переслал доступ, все сделано без вопросов, мне оставалось только оплатить. Спасибо!
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Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад