В существующей теме для Wordpress нужно создать страницу, которая будет выводить картинки только под определенные размеры или диапазону размеров (имеется ввиду сортировать картинки размерами 1910x1000, 1990x990). К примеру: - Страница ...
Правки Wordpress
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