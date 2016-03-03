Правки Wordpress

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Закрыт4 заявки217 просмотров

Читаем ТЗ! пишите в личку если возникнут вопросы!

WordPress
9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
1 день
Сделал всё качественно )))
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад