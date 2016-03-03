Правки Wordpress

Есть интернет-магазин на Joomla (JoomShoppnig), нужно добавить модуль для оплаты картами. Инструкция тут - kassa.yandex.ru/settings Своими сила модуль поставить не получилось, так как движок ковыряли под нужды. Нужно разобраться и настроить, в яндекс.кассе уже есть ...