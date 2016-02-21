Доработка сайта на Joomla

Здравствуйте!

Нужно исправить несколько багов на сайте http://fudim.com.ua

1. Нужно донастроить электронные отзывы на сайте (http://fudim.com.ua/ru/otzyvy/elektronnye-otzyvy). Отзывы работали через плагин

RSMonials.

Какой нужен функционал: возможность для пользователей оставить отзыв на сайте + предмодерация отзывов в админке + автоматическое письмо на

почту админа при оставлении отзыва на сайте.

2. Очень криво настроена микро-разметка на сайте. При постинге в соц. сети "подтягиваются" или картинки с других страниц и разделов, или

вообще ничего.

Дам доступ к ФТП + оплата сразу по факту + буду еще по данному сайту обращаться.

ВАЖНО: в заявке укажите цену на 1 и 2 пукнт отдельно + сроки.

Спасибо!