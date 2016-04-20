Настройка тамы и плагина на Wordpress

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Завершен7 заявок162 просмотра

Есть:

1. Есть тема вордпресс и плагин к ней http://themeforest.net/item/jobify-wordpress-job-board-theme

2. Все это установлено на сайте http://icecaphe.com/

Необходимо доделать:

1. Изменить форму поиска. Должны быть только поля категория и регион. (остальные убрать)

2. Убрать лишние поля форм заполнения резюме и работы

3. На сайте стоит модуль Polylang. Необходимо разделить интерфесы русского и английского языков.

Детальное ТЗ с картинками при личном общении

WordPress
9 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aspi66
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
2 дня
Сделал все быстро и хорошо. Я доволен результатом.
Чёткая постановка задачи. Порядочность исполнения своих обязательств перед исполнителем. Рекомендую!

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aspi66
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад