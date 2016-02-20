Создать копию сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок188 просмотров

Необходимо создать копию этого сайта на вордпрессе - http://take.ms/PYgG0

 - уникальная верстка и адаптивный дизайн!

Движок - вордпресс

Украины (Киев)

Смс - уведомление

 изменить:

-меню "срочный выкуп" (http://take.ms/I4hAG) раскрыть в меню и справа дублировать верхнее меню

Должны быть значки в контактах -что можно писать в watsap и viber

Оплата - договорная (с предоплатой)

Сроки - как можно быстрее (желательно к Пн)

WordPress
9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров