Читаем ТЗ
Создать копию сайта на WordPress
Необходимо создать копию этого сайта на вордпрессе - http://take.ms/PYgG0
- уникальная верстка и адаптивный дизайн!
Движок - вордпресс
Украины (Киев)
Смс - уведомление
изменить:
-меню "срочный выкуп" (http://take.ms/I4hAG) раскрыть в меню и справа дублировать верхнее меню
Должны быть значки в контактах -что можно писать в watsap и viber
Оплата - договорная (с предоплатой)
Сроки - как можно быстрее (желательно к Пн)
Заявки фрилансеров
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