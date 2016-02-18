сейчас сайт на Фреймворке UI По всем вопроса пишем в Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем ) 1. техническая часть ...
Адаптировать и установить шаблон shopify на insales
Имеется сайт thegalleryart.ru на платформе insales. Нашёл вот такой шаблон сайта http://themeforest.net/item/fabia-responsive-shopify-theme/12186137 и хочу его установить. Говорят, что на инсейлз они должны вставать, но немного что-то надо подкорректировать. Итог: нужно сделать готовый ,полностью рабочий сайт на этой теме.
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