Перенос сайта на CMS opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок154 просмотра

На данный момент сайт работает на самописной CMS. 

К нему нужно добавить функционал интернет магазина.

Провести перенос сайт на opencart.

Opencart
9 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров