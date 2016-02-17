Перенос сайта на CMS opencart

Требуется частный специалист по 1С-Битрикс Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix Напишите сколько будет стоить работа. Пример сайта как будет у нас: www.michaelzingraf.com/ru... Для ...