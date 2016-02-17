JoomShopping – Оформление заказа на 1 странице

$12
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Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно сделать оформление заказа на 1 странице. Сайт flowersgift.ru 

+ доп. задача. На странице стоит форма заказа обратно звонка. При нажатии на кнопку перстала появляться сама форма, хотя на других страницах всё прекрасно работает. Скорее всего что-то просто намудрили в css 

Здесь (Кнопка Заказать обратный звонок) http://wprokat.ru/vse-dlya-svadby/organizacija-svadeb-menu.html

CSS
9 лет назад
lostelle1
Шевченко 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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