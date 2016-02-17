Прикрутить CMS

Работал с данным заказчиком. После того как работа была сдана, он начал игнорить и деньги соответственно не прислал. Говорил, что нужно сделать быстро. Я освободил день для этого, подтянул человека. А теперь получается, что денег нет и я еще со своего кармана заплачу соисполнителю. Не работайте с ним!