Прикрутить CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок267 просмотров

Добрый день, коллеги!

У меня сайт в коде.

Задача - прикрутить CMS - для удобства пользования и редактирования сайта.

В сроках ограничен. Бюджет обсуждается.

9 лет назад
altanbet
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Работал с данным заказчиком. После того как работа была сдана, он начал игнорить и деньги соответственно не прислал. Говорил, что нужно сделать быстро. Я освободил день для этого, подтянул человека. А теперь получается, что денег нет и я еще со своего кармана заплачу соисполнителю. Не работайте с ним!

Заявки фрилансеров

Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад