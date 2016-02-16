Необходимо настроить плагин Polylang для корректного отображения латышской версии сайта, в том числе застайлить переключатель языка. Плагин установлен и все 7 страниц латышского контента добавлены. Подробное ТЗ в приложенном файле.
Необходимо натянуть верстку каталога на Bitrix
Надо натянуть готовую верстку на ИМ Bitrix.
Выбранный исполнитель
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