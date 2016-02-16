Необходимо натянуть верстку каталога на Bitrix

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка148 просмотров

Надо натянуть готовую верстку на ИМ Bitrix. 

9 лет назад
arbuzovan
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

anlight
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
10 дней
Николай в очередной раз проявил себя, как надежный исполнитель. Спасибо за работу. Мои рекомендации.
Приятно работать с Александром. Понятная постановка задачи, оплата в оговоренные сроки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

anlight
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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