Поменять вывод на Wordpress

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Закрытнет заявок114 просмотров

Есть страница с конкурсами: http://rodnulechka.ru/contests/

Записи в ней формируются по шаблону: текст, потом список фотографий, потом форма для принятия участия в конкурсе.

Нужно сделать чтобы в одном из конкурсов был просто статический текст вместо этого шаблона.

WordPress
9 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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