Поменять вывод на Wordpress

Есть страница с конкурсами: http://rodnulechka.ru/contests/

Записи в ней формируются по шаблону: текст, потом список фотографий, потом форма для принятия участия в конкурсе.

Нужно сделать чтобы в одном из конкурсов был просто статический текст вместо этого шаблона.