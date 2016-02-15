Правки по Wordpress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки181 просмотр

Нужно выполнить правки и доработать (завершить натягивание верстки) сайт на CMS Wordpress. Подробнее - в сообщения. Тз может дополниться (очень незначительно), выполним вдвоем, все покажу и расскажу, но нужно отличное знание WP

WordPress
9 лет назад
alexcarver
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров