Есть интернет магазин на ImageCMS заполненный. fabrika-comforta.com.ua Нужно перенести весь контент и структуру на Opencart. Оперативная связь по скайпу.
Правки по Wordpress
Нужно выполнить правки и доработать (завершить натягивание верстки) сайт на CMS Wordpress. Подробнее - в сообщения. Тз может дополниться (очень незначительно), выполним вдвоем, все покажу и расскажу, но нужно отличное знание WP
Заявки фрилансеров
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