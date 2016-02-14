РИП дизайна сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки97 просмотров

Необходимо сделать полноценный рип дизайна сайта. CMS - Wordpress. Жду предложения, обсуждение в ЛС, URL сайта, с которого нужно рипнуть тему - тоже в ЛС.

WordPress
9 лет назад
sairon1488
Иполит 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров