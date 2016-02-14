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CMS prestashop доработка существующего модуля
Для существующего магазина на prestashop 1.6.1.3 https://coloring.sale
(есть возможность во время разработки предоставить доступ к тестовой версии магазина)
и имеющегося в наличии модуля Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets
http://addons.prestashop.com/ru/seo-natural-search-engine-optimization/6144-customer-ratings-and-reviews-pro-google-rich-snippets.html
Требуется доработатка данного модуля, если кратко то требуется следующее:
1. Возможность подгрузки фото вместе с комментарием товара и возможность дальнейшего просмотра посетителями увеличенной фотографии по клику (на подгруженное фото должен применяться стандартный ватер марк)
2. Вывод комментариев товаров и фото к ним на отдельной странице в галерее.
3. Добавить поделится комментарием не только в фейсбуке, но и вконтакте.
4. Мелкие доработки:
- отображение пустых звёзд при рейтинге 0 в слайдерах и в карточке товара.
- отображение рейтингов на всех повторяющихся карточках товара всех слайдеров на главной странице (сейчас к сожалению они отображаются только один раз в одной карточке).
- Косметический дизайн модуля под стиль сайта.
5. Возможно в процессе понадобятся еще какие то мелкие доработки.
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