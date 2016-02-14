CMS prestashop доработка существующего модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Для существующего магазина на prestashop 1.6.1.3 https://coloring.sale

(есть возможность во время разработки предоставить доступ к тестовой версии магазина)

и имеющегося в наличии модуля Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets 

http://addons.prestashop.com/ru/seo-natural-search-engine-optimization/6144-customer-ratings-and-reviews-pro-google-rich-snippets.html 

Требуется доработатка данного модуля, если кратко то требуется следующее: 

1. Возможность подгрузки фото вместе с  комментарием товара и возможность дальнейшего просмотра посетителями увеличенной фотографии по клику (на подгруженное фото должен применяться стандартный ватер марк) 

2. Вывод комментариев товаров и фото к ним на отдельной странице в галерее. 

3. Добавить поделится комментарием не только в фейсбуке, но и вконтакте. 

4. Мелкие доработки: 

- отображение пустых звёзд при рейтинге 0 в слайдерах и в карточке товара. 

- отображение рейтингов на всех повторяющихся карточках товара всех слайдеров на главной странице (сейчас к сожалению они отображаются только один раз в одной карточке). 

- Косметический дизайн модуля под стиль сайта.

5. Возможно в процессе понадобятся еще какие то мелкие доработки. 

PrestaShop
9 лет назад
Crn
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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