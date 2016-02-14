CMS prestashop доработка существующего модуля

Для существующего магазина на prestashop 1.6.1.3 https://coloring.sale

(есть возможность во время разработки предоставить доступ к тестовой версии магазина)

и имеющегося в наличии модуля Customer Ratings and Reviews Pro + Google Rich Snippets

http://addons.prestashop.com/ru/seo-natural-search-engine-optimization/6144-customer-ratings-and-reviews-pro-google-rich-snippets.html

Требуется доработатка данного модуля, если кратко то требуется следующее:

1. Возможность подгрузки фото вместе с комментарием товара и возможность дальнейшего просмотра посетителями увеличенной фотографии по клику (на подгруженное фото должен применяться стандартный ватер марк)

2. Вывод комментариев товаров и фото к ним на отдельной странице в галерее.

3. Добавить поделится комментарием не только в фейсбуке, но и вконтакте.

4. Мелкие доработки:

- отображение пустых звёзд при рейтинге 0 в слайдерах и в карточке товара.

- отображение рейтингов на всех повторяющихся карточках товара всех слайдеров на главной странице (сейчас к сожалению они отображаются только один раз в одной карточке).

- Косметический дизайн модуля под стиль сайта.

5. Возможно в процессе понадобятся еще какие то мелкие доработки.