Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты нужно перенести все данные: - шаблон - статьи - категории каталога товаров (товары переносить не ...
Сделать Джумла Сайт!
Есть 10 страничный сайт на Joomla.
Его взломали, нет смысла чистить, нужно его заново сделать. У меня есть бекап, но как только его выкладываешь на хост сайт ломают через пару дней опять. Но вся информация сохранилось. Нужно перенести всю инфу картиинки на новую свежую джумлу.
Также защитить всеми возможными способами.
- Поставить фаервол
- спрятать админку и т.д.
В личной переписке, дам ссылку на сайт, он частично работает.
Оставляйте заявки, и предварительную цену и срок.
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