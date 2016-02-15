Сделать Джумла Сайт!

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок221 просмотр

Есть 10 страничный сайт на Joomla.

Его взломали, нет смысла чистить, нужно его заново сделать. У меня есть бекап, но как только его выкладываешь на хост сайт ломают через пару дней опять. Но вся информация сохранилось. Нужно перенести всю инфу картиинки на новую свежую джумлу.

Также защитить всеми возможными способами.

- Поставить фаервол

- спрятать админку и т.д.

В личной переписке, дам ссылку на сайт, он частично работает.

Оставляйте заявки, и предварительную цену и срок. 

Joomla
9 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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