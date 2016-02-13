Обновление CMS JOOMLA

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Закрыт4 заявки116 просмотров

В Связи с устареванием сайта требуется обновление CMS JOOMLA 20na80.ru на последнюю версию.

При этом необходимо максимально точно перенести все компоненты, модули, товары и пр. Сохранить дизайн и функциональность. Требуются обновление технологий, повышение безопасности, увеличение скорости работы. 

Joomla
9 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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