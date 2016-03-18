Разработка компонента и модуля для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки151 просмотр

Что необходимо сделать указано в файле во вложении. Сроки и цену хотелось бы услышать от вас. Желательный способ оплаты – карта

сбербанка. Порядок работы – вы у себя, на тестовом сервере делаете

тестовую версию. Если меня все устраивает, то 50% оплаты. После передачи

мне файлов – оставшиеся 50%.

Joomla
9 лет назад
Zuevec
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Serafer
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$63
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Serafer
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад