Разработка компонента и модуля для Joomla

Что необходимо сделать указано в файле во вложении. Сроки и цену хотелось бы услышать от вас. Желательный способ оплаты – карта

сбербанка. Порядок работы – вы у себя, на тестовом сервере делаете

тестовую версию. Если меня все устраивает, то 50% оплаты. После передачи

мне файлов – оставшиеся 50%.