Устранить проблемы на сайте с CMS Joomla версии 2.5

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Закрыт4 заявки110 просмотров

У нас есть сайт: http://picasso-art.ru

При переносе на новый хостинг и плюс то,что у нас старая версия Joomla,возникли ошибки:

1.раздел "Новости"-нужно сделать удобный для пользователя в админке модуль

2.раздел "Новинки"-то же самое

3.также некоторые фотографии не отображаются на сайте в большом окне,например здесь: http://picasso-art.ru/katalog-predlozheniy/item/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8-23

4.сделать форму справа на главной "Задать вопрос"

5.административная поддержка,ответы на возникающие вопросы,исправление ошибок.

6.Если надо,обновить до новой версии (без потери всех данных!)

Joomla
9 лет назад
guest_1455264962507
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров