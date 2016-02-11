Уважаемые разработчики, требуется внести изменения на сайте на Опенкарт: https://docs.google.com/document/d/1g5vEr7aVv-VJFimSnQZE8alDMV_GMXi5wMBjfKowJg8/edit Предпочтение будет отдано кандидату, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, работает по часовому рейту (а не оценивает на глаз) и находится на связи ...
Устранить проблемы на сайте с CMS Joomla версии 2.5
У нас есть сайт: http://picasso-art.ru
При переносе на новый хостинг и плюс то,что у нас старая версия Joomla,возникли ошибки:
1.раздел "Новости"-нужно сделать удобный для пользователя в админке модуль
2.раздел "Новинки"-то же самое
3.также некоторые фотографии не отображаются на сайте в большом окне,например здесь: http://picasso-art.ru/katalog-predlozheniy/item/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8-23
4.сделать форму справа на главной "Задать вопрос"
5.административная поддержка,ответы на возникающие вопросы,исправление ошибок.
6.Если надо,обновить до новой версии (без потери всех данных!)
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