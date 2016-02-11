Устранить проблемы на сайте с CMS Joomla версии 2.5

У нас есть сайт: http://picasso-art.ru

При переносе на новый хостинг и плюс то,что у нас старая версия Joomla,возникли ошибки:

1.раздел "Новости"-нужно сделать удобный для пользователя в админке модуль

2.раздел "Новинки"-то же самое

3.также некоторые фотографии не отображаются на сайте в большом окне,например здесь: http://picasso-art.ru/katalog-predlozheniy/item/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8-23

4.сделать форму справа на главной "Задать вопрос"

5.административная поддержка,ответы на возникающие вопросы,исправление ошибок.

6.Если надо,обновить до новой версии (без потери всех данных!)