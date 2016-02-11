Сделать возможным прием платежей на сайте (Joomla)

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Добрый день. Есть сайт по продаже туристических услуг www.interluxtravel.lv

Все туры сделаны в компоненте K2. Исходные данные (цены, даты,количество свободных мест) находятся в extra_fields. 

Необходимо:

1. В зависимости от количества свободных мест выводить кнопку "купить" либо надпись "под запрос"

2. Организовать личный кабинет с историей покупок (если это возможно сделать при помощи k2 store, то прекрасно)

3. Подключить платежную систему, позволяющую принимать оплату с карт

4. Передать этой платежной системе необходимые данные в соответствии с исходной информацией из extra fields

Joomla
9 лет назад
Vivaldi224
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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