Сделать возможным прием платежей на сайте (Joomla)

Добрый день. Есть сайт по продаже туристических услуг www.interluxtravel.lv

Все туры сделаны в компоненте K2. Исходные данные (цены, даты,количество свободных мест) находятся в extra_fields.

Необходимо:

1. В зависимости от количества свободных мест выводить кнопку "купить" либо надпись "под запрос"

2. Организовать личный кабинет с историей покупок (если это возможно сделать при помощи k2 store, то прекрасно)

3. Подключить платежную систему, позволяющую принимать оплату с карт

4. Передать этой платежной системе необходимые данные в соответствии с исходной информацией из extra fields