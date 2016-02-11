PHP-Fusion -> Joomla

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Требуется перенести все данные (статьи, категории, пользователи, ...) с базы данных PHP-Fusion 6 в базу Joomla 3.4

Только данные базы (без дизайна, модулей, плагинов и т. д.)

JoomlaPHP
9 лет назад
RivaTY
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров