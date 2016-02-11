WP поправить фильтр

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WP поправить фильтр

Есть сайт. На нем есть фильтр на 3 категории.

И рандомность. Рандомность на всех категориях в фильтре.

Мне нужно чтобы рандомность была на каждой под категории.

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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