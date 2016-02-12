Доработка блога на wordpress и исправление ошибок

Необходимо сделать следующее:

1. Создать отображение текста после отправки коммента: ваш комментарий находится на модерации

2. Исправить проблему с картинками (не выводятся посередине)

3. Разобраться с отступами (блок "содержание" примыкает вплотную к тексту, а также код, который иногда вывожу в статьях)

4. Разобраться с "обратной связью", почему не отправляются письма на е-меил

6. Помочь со скоростью загрузки сайта - исправить недочеты, которые появляются при проверке в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

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