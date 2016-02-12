Доработка блога на wordpress и исправление ошибок

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок120 просмотров

Необходимо сделать следующее:

1. Создать отображение текста после отправки коммента: ваш комментарий находится на модерации

2. Исправить проблему с картинками (не выводятся посередине)

3. Разобраться с отступами (блок "содержание" примыкает вплотную к тексту, а также код, который иногда вывожу в статьях)

4. Разобраться с "обратной связью", почему не отправляются письма на е-меил

6. Помочь со скоростью загрузки сайта - исправить недочеты, которые появляются при проверке в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Мой блог pay-day.ru

WordPress
9 лет назад
Fatcn
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад
$50
3 дня
Работал с Дмитрием, т.к. потребовалось сделать некоторые доработки на блоге, а также, исправить ошибки. Работу свою знает, всё делает качественно и в сроки. Всё понравилось! Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад