. Бюджет 100-150 Задача Модуля «Х» : удобное добавление описания в карточку товара и возможность сравнения этого описания в «Сравнении товара».Задача первая : возможность добавления текствовых блоков (со ...
Доработка блога на wordpress и исправление ошибок
Необходимо сделать следующее:
1. Создать отображение текста после отправки коммента: ваш комментарий находится на модерации
2. Исправить проблему с картинками (не выводятся посередине)
3. Разобраться с отступами (блок "содержание" примыкает вплотную к тексту, а также код, который иногда вывожу в статьях)
4. Разобраться с "обратной связью", почему не отправляются письма на е-меил
6. Помочь со скоростью загрузки сайта - исправить недочеты, которые появляются при проверке в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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