Наполнить шаблон Directory Plus базой из 2гис (Одесса)

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Есть шаблон на wordpress

Тема: Directory Plus (Shared by JOJOThemes.com)

Версия: 1.12

Нужно заполнить сайт базой из 2гис (Одесса)

Базу нужно приобрести свежую и заполнить ею шаблон

WordPress
9 лет назад
zeonstar
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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