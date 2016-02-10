Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю. Задачи Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ...
Перенос сайта на Drupal
Нужно перенести сайт на drupal со старого хостинга на новый. Только для людей с опытом работы с drupal. Жду ваши предложения по стоимости. В личку просьба не писать, это не сделает вам приоритета при выборе исполнителя. Сделать нужно до вечера.
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