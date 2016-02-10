Перенос сайта на Drupal

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужно перенести сайт на drupal со старого хостинга на новый. Только для людей с опытом работы с drupal. Жду ваши предложения по стоимости. В личку просьба не писать, это не сделает вам приоритета при выборе исполнителя. Сделать нужно до вечера.

Drupal
9 лет назад
POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров