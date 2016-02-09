CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка153 просмотра

Задача 

Установка ПО Wordpress на хостинг 

Перенос 10 готовых страниц html на пустые шаблоны (без нарезок)

Функционал: 

Авторизация пользователей 

Разграничение доступа пользователей по страницам 

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HTMLWordPress
9 лет назад
Sloyev
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров