Перенос LARAVEL с хостинга на хостинг

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки333 просмотра

Фреймворк - Laravel. Необходимо выполнить перенос.

Laravel
9 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$18
1 день
Быстро и профессионально. Благодарю за качественно выполненную работу!
Спасибо Юлии за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад