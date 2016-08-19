Создать тему для Wordpress + Woocommerce

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Завершен2 заявки268 просмотров

Приветствую коллеги!

Необходимо создать тему для Wordpress + Woocommerce. 

На входе responsive верстка на bootstrap + scss (css).

Критерии к исполнителю:

  • Непосредственный индивидуальный исполнитель
  • Возможность приступить завтра
  • Опыт в создании тем для wordpress
  • Желательно также опыт с woocommerce
  • Справиться за 7-10 дней
HTML: http://vet.dev.liberwing.com/v2/

Описание необходимой функциональности: https://docs.google.com/document/d/1AfCIAbG6vn1Qph2uPHZ4WkiLvHZ5g-tanx9ZDk27DlM/edit?usp=sharing

BootstrapCSSHTMLSCSSWooCommerceWordPress
9 лет назад
evgalak
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$450
7 дней
Ответсвенный разработчик, рекомендую!
Самый профессиональный заказчик, из всех, с кем доводилось работать на Веблансере. Очень четкая постановка задачи, активное участие в проекте, своевременная оплата. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад