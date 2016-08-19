Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю. Задачи Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ...
Создать тему для Wordpress + Woocommerce
Приветствую коллеги!
Необходимо создать тему для Wordpress + Woocommerce.
На входе responsive верстка на bootstrap + scss (css).
Критерии к исполнителю:
- Непосредственный индивидуальный исполнитель
- Возможность приступить завтра
- Опыт в создании тем для wordpress
- Желательно также опыт с woocommerce
- Справиться за 7-10 дней
Описание необходимой функциональности: https://docs.google.com/document/d/1AfCIAbG6vn1Qph2uPHZ4WkiLvHZ5g-tanx9ZDk27DlM/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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