перенос данных с конфигурации 7.7 на платформу 8.2. конфигурация 7.7 - самописная, конфигурация 8.2 типавая переносить справочники нужно большие это ОС, Материалы, Сотрудники, Контрагенты. Остальные спр. не большие их можно и руками занести: ...
Сделать сайт на Wordpress. Дизайн готов.
Дизайн есть. Нужна верстка + адаптив, программная часть, загрузка на хостинг.
ТЗ с дизайном прикрепил.
Сделать до 20 февраля.
Выбранный исполнитель
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