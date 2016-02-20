Сделать сайт на Wordpress. Дизайн готов.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок259 просмотров

Дизайн есть. Нужна верстка + адаптив, программная часть, загрузка на хостинг.

ТЗ с дизайном прикрепил.

Сделать до 20 февраля.

WordPress
9 лет назад
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$80
4 дня
Сделал все качественно и в срок.
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Заявки фрилансеров

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад