levan_qobalia

Леван levan_qobalia

 
29 летГрузия/Тбилиси
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full-stack

Добрый День, в общем наверно нужно начать с та во что я после долго отсутствия изменил подход к делу, и начел изучать и работать над тем что мне нравиться. По поводу отрицательного отзыва , скажу что в то время не понимал и брал все то что не смог бы реализовать ) но после 4 лет подход к делу да и маи знания в самой web- разработке поменялись , больше опыта и знаний в той сфере в которой я все это время развивался .

 Я Full-stack разработчик . Мой опыт работы в данной сфере , 5 лет . Хочу отметить что больше опыта у меня в разработке на php ( Laravel ) , но в данный момент я увлечен изучением node.js также владею на уровне middle Vue + vue-router + vuex .

Знание программного обеспечения :

frontend : html/html5 css/css3 javascript, GIT, Node.js

Backend: php/mysql Node.js\mongoDB

css Preprocessors: sass,less,styles

HTML Preprocessors : Jade,Hamel

css Frameworks : bootstrap,foundation,Susy

JavaScript Frameworks:,Backbone.js,Vue.js

php Frameworks: Laravel,Phalcon,Yii/Yii2,CodeIgnoter

PHPJavascriptLaravelMySQLMongoDBHTMLCSSBootstrapYiiSASSNode.jsVue.jsGitBackbone.js
Отзывы заказчиков
ivanyuk
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
2 балла
7 лет назад
Cайт
К срожалению вынужден писать отрицательный отзыв. 1. Три месяца делать и не сделать.. вроде выходит на контакт вроде делает но результата никакого.. по сайту не ососбо спеши потому ждал день за днем прошло три месяца каждый день слышал через два - тридня будит готов.. ну вобшем такое
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$90
7 баллов
7 лет назад
Сверстать адаптивный дизайн на Wordpress
Леван выполнил поставленную задачу по Wordpress, спасибо за работу.
все ок
Ответный отзыв
apakhayeva
29 летКазахстан
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Внести правки на сайт. Вордпресс.
Было легко с вами работать, спасибо большое! Сделал всё как нужно и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество=)
Все на высшем уровне. =)
Ответный отзыв
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка
Леван выполнил отлично работу со сроками не подвел, качественная адаптивная верстка. Спасибо
Спасибо за проект. Все на высшем уровне.
Ответный отзыв
badri
Вадим 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт на WordPress
Сделал все быстро и вовремя, всегда на связи, в Вордпрессе и верстке точно хорошо шарит, проверенно,рекомендую!
Хороший заказчик. Общительный. Оплатил вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#278
Веб-программирование
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$5/час
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#878