Full-stack

Добрый День, в общем наверно нужно начать с та во что я после долго отсутствия изменил подход к делу, и начел изучать и работать над тем что мне нравиться. По поводу отрицательного отзыва , скажу что в то время не понимал и брал все то что не смог бы реализовать ) но после 4 лет подход к делу да и маи знания в самой web- разработке поменялись , больше опыта и знаний в той сфере в которой я все это время развивался .

Я Full-stack разработчик . Мой опыт работы в данной сфере , 5 лет . Хочу отметить что больше опыта у меня в разработке на php ( Laravel ) , но в данный момент я увлечен изучением node.js также владею на уровне middle Vue + vue-router + vuex .

Знание программного обеспечения :

frontend : html/html5 css/css3 javascript, GIT, Node.js

Backend: php/mysql Node.js\mongoDB

css Preprocessors: sass,less,styles

HTML Preprocessors : Jade,Hamel

css Frameworks : bootstrap,foundation,Susy

JavaScript Frameworks:,Backbone.js,Vue.js

php Frameworks: Laravel,Phalcon,Yii/Yii2,CodeIgnoter