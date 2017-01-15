К срожалению вынужден писать отрицательный отзыв. 1. Три месяца делать и не сделать.. вроде выходит на контакт вроде делает но результата никакого.. по сайту не ососбо спеши потому ждал день за днем прошло три месяца каждый день слышал через два - тридня будит готов.. ну вобшем такое