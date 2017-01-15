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Закрыт13 заявок238 просмотров

потрібно зробити сайт, дизайн намалював скидаю головну сторінку, чого надзвичайного не буде, все доволі просто.

там де шаблони у розділі буде вибірка.. по: краса - авто - тварини - квіти і т.д.. 

Також окремо скажіть скільки буде вартувати щоб зробити мобільну версію до нього?

сайт думаю бажано на ворд пресі.. якщо маєте свої пропозиції чекаємо! 

після цього маємо ще один .

8 лет назад
ivanyuk
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
30 дней
К срожалению вынужден писать отрицательный отзыв. 1. Три месяца делать и не сделать.. вроде выходит на контакт вроде делает но результата никакого.. по сайту не ососбо спеши потому ждал день за днем прошло три месяца каждый день слышал через два - тридня будит готов.. ну вобшем такое

Заявки фрилансеров

levan_qobalia
Леван 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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