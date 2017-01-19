Сайт на джумле. Надо кое-что подправить.

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Завершен2 заявки159 просмотров

Нужно подправить сайт. Сейчас при публикации видео все едет. Также и с фото. Плюс нужно сделать, чтобы фотки можно по альбомам было складывать. Сейчас они выгружаются сплошным полотном. Также проблемы при загрузке текстовых файлов. Разработчик очень долго реагирует. Нужен человек на связи, кто может это исправить!

http://www.hramnikolskoe.ru/

Joomla
8 лет назад
gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, приятный в общении человек, быстро реагирует, не откладывая в долгий ящик. Выполнил все, что я просила, без проблем развернуто ответил на все вопросы. Спасибо за помощь! Мои лучшие рекомендации!
Отличный заказчик. Хорошо поставленная задача, хорошая коммуникация, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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