Сайт на джумле. Надо кое-что подправить.

Нужно подправить сайт. Сейчас при публикации видео все едет. Также и с фото. Плюс нужно сделать, чтобы фотки можно по альбомам было складывать. Сейчас они выгружаются сплошным полотном. Также проблемы при загрузке текстовых файлов. Разработчик очень долго реагирует. Нужен человек на связи, кто может это исправить!

http://www.hramnikolskoe.ru/