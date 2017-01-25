Сайт визитка с элементами каталога

Всем привет. Нужен сайт для организации. ТЗ - https://yadi.sk/d/-2MdaPE638y8qT ТЗ немного изменится, это префинальный вариант. Нужен исполнитель с хорошим знанием WP и опытом. И обязательно адекватный и без "пропаданий". Очень ...