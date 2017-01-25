Сайт визитка с элементами каталога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен25 заявок447 просмотров

Нужен сайт визитка аналог этого сайта medstore.kz только каталог будет свой. 

cms можно любую предложить. Срок 1 неделя. Хостинг и домен уже есть. 

8 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую Александра, быстро понял что мы хотим и воплотил в реальность! Спасибо, будем обращаться еще!
Рекомендую этого заказчика. Четкая постановка задачи, понимание того, о чем просит, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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