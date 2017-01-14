Создать сайт на Dle с дизайном

здравствуйте, возьмётесь за создание одностраничного сайта с платёжкой? на сайте будет виртуальная валюта. нужна аткая платёжка чтоб человек даже со счёта мобильного телефона мог её приобрести. дизайн сайте должен быть высший. по типу батлнет и ...