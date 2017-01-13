Лендинг или сайт 2-3 стр.

1. Создать лендинг или сайт на 2-3 страницы по примеру(типовой)

2. Необходимы поля для заполнения данных (около 20 шт)

3. Необходимо создание списка клиентов с возможностью пользовательской сортировки, куда вносятся все заполненные поля в авто режиме.

4. Необходимо так же заполнение в автоматическом режиме всех полей, которые заполнены на лэндинге на другом интернет ресурсе.

5. Организовать онлайн оплату.

6. Выложить на хостинг.

7. Прикрепить домен

Сразу примерную цену и сроки. Нужен бюджетный вариант для проверки работоспособности идеи.