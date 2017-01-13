Лендинг или сайт 2-3 стр.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок231 просмотр

1. Создать лендинг или сайт на 2-3 страницы по примеру(типовой) 

2. Необходимы поля для заполнения данных (около 20 шт) 

3. Необходимо создание списка клиентов с возможностью пользовательской сортировки, куда вносятся все заполненные поля в авто режиме. 

4. Необходимо так же заполнение в автоматическом режиме всех полей, которые заполнены на лэндинге на другом интернет ресурсе.  

5. Организовать онлайн оплату. 

6. Выложить на хостинг. 

7. Прикрепить домен 

Сразу примерную цену и сроки. Нужен бюджетный вариант для проверки работоспособности идеи. 

8 лет назад
guest_14843744872562
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров