Разработка сайта с прогнозами на спортивные события

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Закрыт17 заявок209 просмотров

Задача: разработать сайт (backend+дизайн+верстка) с прогнозами на спортивные события. Концепт довольно простой - 1 день = 1 прогноз + фид прошлых прогнозов. Детальное ТЗ отправлю в ЛС. 

8 лет назад
lieroi
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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