Здравствуйте Максим. Есть работа по созданию сайта для компании (сайт информационный не продажный). Дмитрий
Сделать сайт
Необходимо сделать сайт на одной страничке, яркий . Тема - Трансфер в Израиле. На странице должно быть такая функция что бы клиент мог выбрать откуда его забрать и куда отвезти. Сайт должен быть на 2 языках рус и англ.
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