Необходимо создать копию шаблона на основе WordPress. Есть подготовленная основа на WordPress, нужно чтобы внешний вид максимально был приближен к нужному нам сайту, И чтобы в последующем при обновлении WordPress не слетала тема, и можно было загружать ...
Сайт под ключ+лого
У нас есть сайт на виксе - http://www.nor01.ru/Хотим сделать сайт под ключ в бело-желто-черных тонах, например как у Роснефти. Дизайн логотипа. Калькулятор (функционал скопировать с http://tatsystem.ru/service_full/nezavisimaya_otsenka_pozharnogo_riska,Картинки с инт-та(кое какие взяли). Внутренняя оптимизация. Контент - тексты(рерайт с сайтов конкурентов). Натяжка на cms WordpressОптимизация под мобильные устройстваФорма обратной связи. CallBack-сервис. Я.Метрика + G.Analytics. Подробное ТЗ Позже. На все 15 дней.Первые результаты уже через 2 дня.Бюджет 10 000 руб или 167 долларов
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