-Создание сайта с нуля* в настройках сайта обязательно нужно создать функцию, позволяющую выгружать НЕ ВСЕ товары из нашего каталога товаров на Яндекс Маркет, а делать это выборочно!!!!* так же нужна функция, позволяющая заказать любой товар в один клик (быстрый заказ,без регистрации в личном кабинете покупателем)- Регистрация и размещение готового сайта на Яндекс Маркете