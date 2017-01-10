Добрый день, ищу специалиста по созданию сайта с анимацией. Нужен сайт-визитка, вот пример сайта: tornado.fly-phone.ru Прошу связаться по WhatsApp или e-mail.
Создание сайта с нуля
-Создание сайта с нуля* в настройках сайта обязательно нужно создать функцию, позволяющую выгружать НЕ ВСЕ товары из нашего каталога товаров на Яндекс Маркет, а делать это выборочно!!!!* так же нужна функция, позволяющая заказать любой товар в один клик (быстрый заказ,без регистрации в личном кабинете покупателем)- Регистрация и размещение готового сайта на Яндекс Маркете
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