Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами. Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики. Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин. Валюта расчетов нестандартная ...
Сайт для minecraft
Нужен сайт, на котором будет колонка с выбором товаров и вписка своего имени. Дальше расскажу лично
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