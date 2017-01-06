Сделать аналогичный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок147 просмотров

Необходимо реализовать проект, примерно аналогичный по интерфейсу с sipnet.ru . Но проще - не требуется личный кабинет и интеграции. Требования:

- нужно подготовить дизайн под тематику услуги

- все изображения, иконки и др. элементы интерфейса должны отрисовываться индивидуально, а не браться со стоков. Все фотографии качественно обрабатываются, могут быть как бесплатные так и с платных хранилищ. Важно - качество результата.

- из админки необходимо иметь возможность редактировать тексты, добавлять страницы, добавлять блоки на страницу.

- сайт должен соответствовать требованиям по seo гугла и яндекса

- верстка должна быть адаптивной ПК, планшеты, телефоны.

Срок подготовки - 1-1,5 месяца.

8 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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