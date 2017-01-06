Добрый день. Хотелось бы сделать проект на подобие e92.ru. Нужна система запроса автозапчастей от пользователя а зарегистрированные магазины(разборки) давать ответы по наличию деталей.также и услуги по ремонту запрос ответ. Также нужна доска объявлений ...
Сделать аналогичный проект
Необходимо реализовать проект, примерно аналогичный по интерфейсу с sipnet.ru . Но проще - не требуется личный кабинет и интеграции. Требования:
- нужно подготовить дизайн под тематику услуги
- все изображения, иконки и др. элементы интерфейса должны отрисовываться индивидуально, а не браться со стоков. Все фотографии качественно обрабатываются, могут быть как бесплатные так и с платных хранилищ. Важно - качество результата.
- из админки необходимо иметь возможность редактировать тексты, добавлять страницы, добавлять блоки на страницу.
- сайт должен соответствовать требованиям по seo гугла и яндекса
- верстка должна быть адаптивной ПК, планшеты, телефоны.
Срок подготовки - 1-1,5 месяца.
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