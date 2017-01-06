Создание сайта

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Закрыт18 заявок245 просмотров

Необходимо создать веб сайт по принципу www.thelondonhelicopter.c... 

со своей системой онлайн бронирования и онлайн оплатой кредитной картой

пишите вашу стоимость заранее. 

Все предполагается быть идентичным кроме дизайна

8 лет назад
bektemis
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров