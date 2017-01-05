Создание сайта (строительные материалы)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок310 просмотров
  • возможностью интенрировать товары с 1с на сайт
  • експорт-импорт товаров в exel и csv
  • простая форма авторизации и регистрации с помощью соц профилей
  • платежные системы "приват 24" и возможность добавления др.
  • модуль с курьерской службой "новая почта"
  • сбор данных о посетителях и формирование базы клиентов, и в дальнейшем работа с этой базой с емейл и смс рассылкой
  • маркетинг функции
8 лет назад
Arhitech
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров