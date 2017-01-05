Сайт по купле-продаже контрольных, дипломных, курсовых работ

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Закрыт12 заявок173 просмотра

Сайт Оценка5.РФ

На сайте можно будет выставить свою контрольную, дипломную или курсовую работу для продажи.

Нужен тщательно проработаны дизайн, каталог предметов, форма оплаты и оформление личного кабинета.

8 лет назад
DWS
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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