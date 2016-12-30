Сделать whitelabel бронирование авиабилетов

Необходимо сделать white label на подобие https://travel.tinkoff.ru

white label от TravelPayouts - https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203955753

Отели будут от HotelLook

АвиаБилеты от Aviasales

Страховка от Черехапа

Трансферы от КивиТакси

Туры от ОнлайнТурс

Экскурсии от кого то еще

Базовые Лендинги по сути есть https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/216763167-Лендинги необходимо их свести к одному стилю как у тинькова.

По сути легкий дизайн (база тинькоф в нашей стилистике - зеленое) и настройка.

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ релевантный опыт!

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ.

Предложения выше 150 дол не рассматриваются.