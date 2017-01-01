Создание сайта под ключ

Хочу создать сайт посвященный строительству лодок и катеров самостоятельно в домашних условиях. Должен быть форум для общения по данной тематике, а также возможность подачи объявлений о покупке и продаже. Также размещение сайта на хостинге и продвижение его в сети. Сколько это может стоить?