Создать Landing Page за 2 дня на Lp motor

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Имеется личный кабинет в Lp motor. Есть готовые материалы (фото, текст ...)на тему организация свадеб, тимбиллдингов, корпоративов и других мероприятий, ведение банкетов, фуршетов, кейтеринг, имеются своя команда аниматоров и музыкантов. Сама ведущая Аэлита является очень опытной и креативной тамадой! Имеются отзывы. Информацию можно будет смотреть с основного сайта aelitastar.kz. Требования к фрилансеру быстро, недорого и качественно!

8 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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