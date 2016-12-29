Создать Landing Page за 2 дня на Lp motor

Имеется личный кабинет в Lp motor. Есть готовые материалы (фото, текст ...)на тему организация свадеб, тимбиллдингов, корпоративов и других мероприятий, ведение банкетов, фуршетов, кейтеринг, имеются своя команда аниматоров и музыкантов. Сама ведущая Аэлита является очень опытной и креативной тамадой! Имеются отзывы. Информацию можно будет смотреть с основного сайта aelitastar.kz. Требования к фрилансеру быстро, недорого и качественно!