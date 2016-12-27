Разработка сайта туристической компании на Битрикс

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок178 просмотров

Добрый день, коллеги!

Необходима разработка (программирование) сайта туристической компании на Битрикс. 

Есть подробное ТЗ и готова верстка, требуется запрограммировать. 

Для оценки: 

Структура проекта: https://www.dropbox.com/s/qy8iwj4o5v7ldcj/sitemap.png?dl=0

Прототипы всех страниц: https://www.dropbox.com/sh/cq2nd546mdpikev/AACPLIopTt5Dm2dJmbTPdy5ha?dl=0

Оплата webmoney.

8 лет назад
snn3
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4 года назад

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