Создание сайта с кабинетами пользователей, платежными системами

1 Сайт должен быть на двух языках( возможность переключения)

2 Сайт должен хорошо индексироваться в поисковиках как русских так и иностранных

3 На сайте для каждого Пользователя должен быть кабинет ( функции кабинета дополнительно)

4 Сайт должен быть оснащен модулями платежных систем

5 Креативный дизайн, легкий и привлекательный

6 Работа сайта без перебоев, сильный "стрессоустойчивый" хостинг, защищающий от ДДОС атак

Бюджет небольшой но в дальнейшем будем много доработок и хотелось бы чтобы человек который его делал в дальнейшем занимался обслуживанием и доработками